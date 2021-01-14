Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

14.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:38
Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 164 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590'a yükseldi.

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881'e çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak'ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 185 olduğu, bunlardan 2 bin 970'nin entübe edildiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 750 bin kişiye korona aşısı yapıldığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Demet Özdemir Kim Kardashian
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 09:46:00. #1.15#
title