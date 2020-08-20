Almanya'da nehirde boğulan genç Ağrı'da toprağa verildi Almanya'da serinlemek için girdiği nehirde boğulan gencin cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

Almanya'da serinlemek için girdiği nehirde boğulan gencin cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

Baba ocağı Ağrı'dan 6 ay önce Almanya'ya giden ve Bremen kentinde serinlemek için Weser Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kaybolarak boğulan Ali Yıldırım'ın (26) cenazesi, hava yoluyla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na ulaştırıldı.

Yakınlarınca alınarak kent merkezindeki evine getirilen cenaze, daha sonra Fatih Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende, Yıldırım'ın yakınları ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: AA