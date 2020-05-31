Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet traktörün üstüne çıktı.
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Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet traktörün üstüne çıktı.

31.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:12

Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet traktörün üstüne çıktı...Alkollü sürücünün yakını olayı görüntüleyen İHA ekibine böyle saldırdı

Kamyonet üstüne çıktığı traktörü metrelerce sürükledi

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı

DENİZLİ - Denizli'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin çarptığı kamyonet, kontrolden çıkıp traktöre çarptı. Kamyonet çarptığı traktörün üstüne çıkıp metrelerce sürüklerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından alkollü sürücünün yakınları ise İHA ekibine saldırarak darp etti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Turgay Yeşilkünar'ın kullandığı 20 ADF 289 plakalı otomobil önünde seyreden Hüseyin Özden idaresindeki 20 N 0181 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet önündeki Ahmet Doğan yönetimindeki 20 BP 363 plakalı traktöre çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisi ile üstüne çıktığı traktörü yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken lastiği patlayınca olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ilerde durmak zorunda kaldı. Bölgeye gelen polis ekipleri diğer sürücülerin ifadesi doğrultusunda kaçan aracı yakalamak için peşine düşerken, otomobili bir süre gittikten sonra yol kenarında buldu.

"Kamyonet savrulunca benim tepeme çıktı"

Yaşanan ilginç bir o kadar da korkutucu kazada kamyonun kullandığı traktörün üstüne çıkmasına rağmen şans eseri olayı yara almadan atlatan Ahmet Doğan, büyük korku yaşadığını ifade ederek, "Sağ şeritten geliyordum arkamdaki kamyonete birisi vurdu, kırmızı bir araç. Kamyonet savrulunca benim tepeme çıktı yani traktörümün. Diğer araç ise yani kırmızı otomobil ise kaçtı. Büyük bir ihtimalle lastiği patladı göremedim ben" diye konuştu.

İHA ekibine çirkin saldırı!

Ardından sürücü Turgay Yeşilkünar'a alkol testi yapan ekipler şahsın 1,15 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ardından polislere zorluk çıkan sürücü ve yanındaki Sevilay K., isimli kadın bu sırada kazayı görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı ekibine saldırdı. İHA ekibine küfür ve hakaretler eden Sevilay K., ardından kameraman Semih Can Yılmaz'ın kafasına vurdu. Yaşananların ardından alkollü sürücü ve yanındaki kadın şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan İHA ekibi ise darp raporu alarak Yeşilkünar ve yanında kadın şahıstan şikayetçi oldu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet traktörün üstüne çıktı.

Kaynak: İHA

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