Ali Ağaoğlu'na fare şoku Yoğun iş maratonuna iki günlük kısa bir tatil arası verip Bodrum'a giden Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun başına gelenler yok artık dedirtti...

Bodrum tatili sırasında aldığı telefonla İstanbul'a dönmek zorunda kalan ünlü iş adamı, aracını Güllük'te bulunan şantiyesine bırakıp İstanbul'a döndü. Bir kaç gün sonra tekrar Bodrum'a geldiğinde ise aracında ki anormalliği hemen fark eden Ağaoğlu büyük şaşkınlık yaşadı...

Kaynak: Snob Magazin