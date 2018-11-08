Alay Konusu Olan Çağla Şıkel'den Pişkin Savunma: Umrumda Değil
Manken Çağla Şıkel, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'ya destek olmak isterken mesajında Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şıkel konuyla ilgili, "Umrumda değil." dedi.
Manken Çağla Şıkel, geçen günlerde oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'ya destek olmak isterken mesajında Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu olmuştu.
"UMRUMDA BİLE DEĞİL"
Manken Çağla Şıkel'e, oyuncu Ahmet Kural'ın şiddet uyguladığı iddia edilen Sıla Gençoğlu'na sosyal medyadan destek verirken yanlışlıkla Arda Kural'ın ismini yazması hatırlatıldı. Çağla Şıkel, ''Eee ne olmuş? Hiç umrumda bile değil, ne yazarsa yazsınlar. Yazsalar ne olur ki?'' ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (4)
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Değilse herşey üstüne kalırCevap Yaz Yayından Kaldır
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oh ne güzel at çamuru izi kalsın geçende biri ne fark eder ikisi de dövmeye meğilli yazmıştı biri bu ülkede kimse haklının haksızın kim olduğunun farkında değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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BOTOKS YASAKLANSIN.. Yan etkisi varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ikiside ayni kapiya cikmiyomu..ayni karakterde insanlar birlesmis isteCevap Yaz Yayından Kaldır