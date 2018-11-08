Alay Konusu Olan Çağla Şıkel'den Pişkin Savunma: Umrumda Değil

Alay Konusu Olan Çağla Şıkel'den Pişkin Savunma: Umrumda Değil

Manken Çağla Şıkel, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'ya destek olmak isterken mesajında Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şıkel konuyla ilgili, "Umrumda değil." dedi.

Manken Çağla Şıkel, geçen günlerde oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'ya destek olmak isterken mesajında Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu olmuştu.

"UMRUMDA BİLE DEĞİL"

Manken Çağla Şıkel'e, oyuncu Ahmet Kural'ın şiddet uyguladığı iddia edilen Sıla Gençoğlu'na sosyal medyadan destek verirken yanlışlıkla Arda Kural'ın ismini yazması hatırlatıldı. Çağla Şıkel, ''Eee ne olmuş? Hiç umrumda bile değil, ne yazarsa yazsınlar. Yazsalar ne olur ki?'' ifadelerini kullandı.

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