Alaplı'dan Kısa Kısa

Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen aile parkı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede son 5 yılda vatandaşların çayını yudumlayıp gazetesini okuduğu, gezinti ve sporunu yaptığı ve çocukların doyasıya eğlendiği sosyal alanlar oluşturduklarını belirtti.

Yeni Mahalle'de 2 bin 300 metrekare alan üzerine aile parkı yaptıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Aile parkı içerisinde gençlerimizin spor yapabilecekleri halı sahanın yanı sıra çocuklarımızın güvenli ve huzur için oynamalarını sağlamak amacıyla oyun grupları, gezinti alanları, oturma grupları ve büyük bir süs havuzu yer alıyor. Ekiplerimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede aile parkımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ayrıca mahallerimizde beton yol ve altyapı çalışmaları da devam ediyor."

Organik fındık kırma tesisi

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle başlanan Organik Fındık Fabrikası'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, yazılı açıklamasında, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 dönümlük alan üzerine yapımı süren Organik Fındık Fabrikası tamamlandığında 100 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Tesisin 4 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Türkoğlu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Oda olarak son 10 yıldır ilçemizde organik fındığı yaygınlaştırmak için büyük çaba sarf ettik. Ereğli OSB'den 5 dönümlük bir yer alarak organik fındık işleme tesisi kurmak için çalışmalara başladık. 4 milyon liraya mal olacak olan tesisin yüzde 50'si devlet desteği ile hibe olarak yapılmaktadır. Yılbaşında hizmete açacağımız organik fındık kırma tesisinde 100 kişi istihdam edilecek. Çalışmalar şu an devam ediyor."

Kaynak: AA