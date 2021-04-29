Aksigorta'ya "IDC CIO Ödülleri"nde 7 ödül
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Aksigorta'ya "IDC CIO Ödülleri"nde 7 ödül

Aksigorta'ya 'IDC CIO Ödülleri'nde 7 ödül
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Aksigorta, "IDC CIO Türkiye Ödülleri"nde 3 farklı kategoride 7 ödüle layık görüldü.

Aksigorta, "IDC CIO Türkiye Ödülleri"nde 3 farklı kategoride 7 ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, "Mobille Bitir" projesiyle İş Etkinleştirme kategorisinde birincilik elde eden Aksigorta, aynı dalda Fiat Connect Akıllı Kasko ile ikincilik, Yapay Zeka ile Risk Fiyatlandırma uygulamasıyla ise üçüncülük elde etti. Yapay Zeka ile Risk Fiyatlandırma uygulaması İşin Geleceği-İnsan-Makine iş birliği kategorisinde de üçüncü oldu.

İşin Geleceği-Otomasyon kategorisinde ise Digital Mirror projesiyle ikinciliğe layık görülen Aksigorta, Motor dışı Suistimal Projesi ile ise üçüncülük ödülünü kazandı. Aksigorta'nın ödüle layık görüldüğü bir diğer kategori ise Bilişim Teknolojileri Yönetişimi oldu. Şirket, bu kategoride Bilgi Teknolojilerinin Çevik Dönüşümü projesiyle üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, Aksigorta'nın inovatif sigortacılık konusunda öncü konumda olduğunu belirterek, "Dijitalleşmeden aldığımız güçle hayata geçirdiğimiz müşteri odaklı projelerimizin ödülle taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Aksigorta olarak, uzun yıllardır dijital dönüşüme yönelik büyük yatırımlar yapıyoruz.

Özellikle pandemi döneminde ivme kazanan dijital dönüşüm sürecinde hızlı aksiyonlar alarak müşterilerimizin yanında olmaya ve memnuniyet puanlarımızı artırmaya devam ettik. Dijitalleşme sınırı olmayan, her geçen gün üzerine koyarak ilerlediğimiz bir alan. Bu anlamda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve iş süreçlerini sadeleştiren uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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