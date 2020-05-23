AKSARAY Evlerine gidemeyen vatandaşlara polisten yardım
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AKSARAY Evlerine gidemeyen vatandaşlara polisten yardım

Evlerine gidemeyen vatandaşlara polisten yardımİZMİR'den gece yarısı yolcu otobüsüyle Aksaray'a gelen Hilmi Boz (65), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taksi ve toplu taşıma aracı bulamadı.

23.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:25

Evlerine gidemeyen vatandaşlara polisten yardım

İZMİR'den gece yarısı yolcu otobüsüyle Aksaray'a gelen Hilmi Boz (65), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taksi ve toplu taşıma aracı bulamadı. Devriye görevi yapan polis de Boz ve aynı durumda olan 2 genci evlerine götürdü. İzmir'de bir çiftlikte çalışan Hilmi Boz, 65 yaş ve üstü kişilerin 1 aylığına istedikleri bir yere gidebilme izni çıkması üzerine otobüsle memleketi Aksaray'a geldi. Ancak saat 03.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen Boz, 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evine gitmek için toplu taşıma aracı ve taksi bulamayınca devriye görevi yapan polislere durumunu anlattı. Polis de Boz ve aynı durumda olan 2 genci evlerine bıraktı. Hilmi Boz,? Bir çiftçilikte işçi olarak çalışıyordum. İş yerimden izin alarak Aksaray'a otobüs ile geldim. Terminalde otobüs ve taksi bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedim. Polis ekipleri gelip bana yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun evime gidiyorum. 'diye konuştu.

Kentte ise saat 24.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görülürken, sokaklarda sessizlik hakim oldu.

AKSARAY Evlerine gidemeyen vatandaşlara polisten yardım

Kaynak: DHA

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