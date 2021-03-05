Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı
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Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

05.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:17
Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'daki 1 mahalle ve 1 cadde ile 7 sokak, 5 gün karantinaya alındı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'daki 1 mahalle ve 1 cadde ile 7 sokak, 5 gün karantinaya alındı. Bölgede komşu ziyaretlerinin fazla olduğu belirtildi. 

Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Somuncubaba Mahallesi'nin tamamında, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile Bahçesaray Mahallesi'ndeki 8520, Fatih Mahallesi 4129, Küçük Bölcek Mahallesi 2680, Kılıçaslan Mahallesi 1319, Ereğlikapı Mahallesi 1476 ve Coğlaki Mahallesi 1216-1232 numaralı sokaklar, vaka sayısındaki artış nedeniyle 5 gün karantinaya alındı. Karantinaya alınan 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokakta, komşu ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son 1 haftada artış olduğu belirtildi. Polis, karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Bu bölgelerdeki yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları ile açık olan market ve bakkallardan online satış ile karşılanacağı öğrenildi.


Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı
Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı
Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı
Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ve 7 sokak, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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