"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Ankara'da düzenlenecek

13.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:54

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15-16 Ocak'ta Ankara'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" düzenlenecek.

Türkiye Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde 15-16 Ocak'ta ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe, 31 ülkeden 110 yabancı misafirin katılması bekleniyor.

Kongrede, akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde akıllı dijital teknolojileri kullanarak şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Açılış konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmesi beklenen programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de konuşma yapması planlanıyor.

Program çerçevesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan akıllı şehir uygulamalarına ilişkin tecrübelerini paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Genel Sekreteri Frederic Vallier'in akıllı şehirlere dair değerlendirmeleri ile katkı sunacağı etkinlikte ayrıca "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması" ödülleri de sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA