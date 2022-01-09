Akdeniz Kalkanı'nda görevli denizaltı personeli annesinin cenazesine helikopterle yetişti - Haberler
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Akdeniz Kalkanı'nda görevli denizaltı personeli annesinin cenazesine helikopterle yetişti

Akdeniz Kalkanı'nda görevli denizaltı personeli annesinin cenazesine helikopterle yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltında görevli bir personel, annesinin vefatı üzerine helikopterle en yakın sahile nakledilerek cenazeye katıldı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltında görevli bir personel, annesinin vefatı üzerine helikopterle en yakın sahile nakledilerek cenazeye katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı mesajla personele başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltımızda görevli bir personelimizin annesinin vefat haberinin alınması üzerine denizaltıdan helikopter ile en

yakın sahile nakledilen personelimizin cenazeye katılması sağlandı. Merhumeye Allah'tan rahmet, personelimize ve değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - ANKARA

Akdeniz Kalkanı'nda görevli denizaltı personeli annesinin cenazesine helikopterle yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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