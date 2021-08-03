Son Dakika Bodrum'da deprem oldu! 3 Ağustos 2021 deprem oldu mu? Bodrum'da ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu?

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