Akdağ'daki 'Kızılgeyikler' için yem bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 'Kızılgeyikler' için yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 'Kızılgeyikler' için yem bırakıldı.

DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürü Şahin Çılgın, Bölge Müdür Yardımcımız Mesut Civcivoğlu, Denizli Şube Müdürü Hamdi Akan, Çivril DKMP Şefi Erdoğan İnan, Sandıklı DKMP Şefi Yasin Ayalp,

belediye başkanları ve personelin katılımı ile Denizli'nin Çivril ilçesinde Sığırkuyruğu Günübirlik Kullanım alanında 2021 yılında yapılması planlanan yatırımlar yerinde incelendi. DKMP ekipleri daha sonra Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına Kızılgeyikler için yem bıraktı. Aynı ekip ile Akdağ Tokalı Kanyonunda, kanyona ulaşabilmek için yaklaşık 4 kilometre (km) yürüyüş yapıldı. Kanyonun güzellikleri yerinde incelendi ve kanyon güzergahındaki endemik türlerden sakallı akbaba görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı