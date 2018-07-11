Akçakoca'da Mavi Bayraklı Plaj Çalışması

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üçüncü mavi bayraklı plajda çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklama da, Ceneviz Kalesi ve Çuhallı plajlarının ardından Akevler Plajı'nın da mavi bayrak aldığını ve o bölgede hızlı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Mavi bayrak kriterlerinin zor olduğunu ancak uzun uğraşlar sonucunda bunu hak ettiklerini dile getiren Yemenici, şunları kaydetti:

"Dünyada 44 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından belli kriterlere sahip plaj ve marinalarda yapılan değerlendirme sonucu verilen statünün, Akevler Plajı'na layık görüldü. Mavi bayrağı bu plaja da almak için çok çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda üçüncü mavi bayrak plajını almaya hak ettik." diye konuştu.

Yemenici, çalışmanın kısa sürede bitirileceğini ve açılışının yapılarak turistler hizmet vereceğini aktardı.