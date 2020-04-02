Akbank'tan Türk ekonomisine 560 milyon dolarlık kaynak Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı.

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2,25 ve Euribor+yüzde 2,00 olarak gerçekleşti. Bankanın bu başarılı işlemine 12 ülkeden 24 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, tüm dünyada likiditeye erişimin zorlaştığı bu dönemde 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisiyle Türkiye'ye döviz likiditesi kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını, finansal piyasalarla birlikte reel ekonomilere ve günlük

yaşama da olumsuz yansıyor. Likiditeye ve döviz kaynağına erişimin zorlaşmasının yanı sıra birçok şirket ve bankanın uzaktan erişim yöntemiyle çalışma düzenine geçişi de sendikasyon kredilerinin onay süreçlerini etkiliyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. Piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen geçtiğimiz Mart 2019'daki sendikasyon kredimize kıyasla faizi dolar kısmında 25 bps, avro kısmında 40 bps azalttık. Böylece 1 yıl vadeli sendikasyonumuzun maliyetini Libor+yüzde 2,25, Euribor+yüzde 2,00'ye düşürdük. Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz bankalardan bir kez daha ilgi gördü. 12 ülkeden 24 bankanın katılımıyla yaklaşık 560 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık.

Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredilerine sektörde akordiyon diye bilinen yeni bir özelliği de ekledik. Bu yenilikçi yaklaşımımızla, sendikasyon sözleşmemizin imza tarihinden kredi çekiliş tarihi olan 9 Nisan'a kadar, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyonumuza dahil olmasına imkan tanıdık. Böylelikle potansiyel kreditör bankaların kredi süreçlerini ve değerlendirmelerini daha esnek bir zaman diliminde yapmasına fırsat verdik. İşlemimizin bu özelliği sayesinde, bugün imzaladığımız tutarın üzerine kredi çekiliş tarihine kadar gelecek katılımlar da eklenecek ve sendikasyon nihai tutarı 9 Nisan'da belli olacaktır. Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank'a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duydukları güvenin bir göstergesidir. Bankamız; istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, güçlü bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile Türkiye ekonomisine 72 yıldır destek vermektedir. Bu zor günlerde de ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu her an ekonomimize destek vermeyi sürdüreceğiz."

"Her türlü zorluğa rağmen katılımcı bankalar da bize desteklerini sürdürdü"

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da uluslararası piyasalarda yaşanan çalkantıya rağmen işlemi başarıyla tamamlamalarında Akbank'ın güçlü finansallarının yanı sıra kendilerini her zaman destekleyen muhabir bankaların rolünün de büyük olduğunu vurguladı.

Çelebioğlu, "Sendikasyonumuza katılan bankalar da zorlu bir süreçten geçiyorlar. Her türlü zorluğa rağmen katılımcı bankalar da bize desteklerini sürdürdüler ve bu işlemi başarılı bir şekilde tamamlamamızı sağladılar. Bazıları ile 30 yılı aşkın, güçlü ve tam güvene dayanan ilişkimiz olan muhabir bankalarımıza teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA