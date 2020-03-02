Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu 7 mart'ta
Akbank Çocuk Tiyatrosu, Ellen Havard tarafından kaleme alınan "Fırtına Çocuk" oyunu ile yeni sezona başlıyor.
Yalnız yaşayan bir çocuğun fırtınadan harabeye dönen evini onarması sırasında rüzgarla birlikte gelen arkadaşıyla yaşadığı macerayı anlatan oyun; izleyenleri sınırsız bir hayal dünyasıyla buluşturuyor.
Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in yaptığı Fırtına Çocuk oyununda Elif Gizem Aykul ve Mert Aydın masalı, canlı müzik eşliğinde fiziksel bir anlatımla sahneliyor.
Kaynak: Bültenler