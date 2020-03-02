Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu 7 mart'ta
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Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu 7 mart'ta

Akbank Çocuk Tiyatrosu, Ellen Havard tarafından kaleme alınan "Fırtına Çocuk" oyunu ile yeni sezona başlıyor.

02.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:15
Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu 7 mart'ta

Yalnız yaşayan bir çocuğun fırtınadan harabeye dönen evini onarması sırasında rüzgarla birlikte gelen arkadaşıyla yaşadığı macerayı anlatan oyun; izleyenleri sınırsız bir hayal dünyasıyla buluşturuyor.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in yaptığı Fırtına Çocuk oyununda Elif Gizem Aykul ve Mert Aydın masalı, canlı müzik eşliğinde fiziksel bir anlatımla sahneliyor.

Kaynak: Bültenler

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