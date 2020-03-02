Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu 7 mart'ta

02.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:15

Yalnız yaşayan bir çocuğun fırtınadan harabeye dönen evini onarması sırasında rüzgarla birlikte gelen arkadaşıyla yaşadığı macerayı anlatan oyun; izleyenleri sınırsız bir hayal dünyasıyla buluşturuyor.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in yaptığı Fırtına Çocuk oyununda Elif Gizem Aykul ve Mert Aydın masalı, canlı müzik eşliğinde fiziksel bir anlatımla sahneliyor.

Kaynak: Bültenler