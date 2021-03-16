AK Partili Sami Çakır, Halepçe katliamının tesadüfi olmadığını dile getirdi
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AK Partili Sami Çakır, Halepçe katliamının tesadüfi olmadığını dile getirdi

16.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:29
AK Partili Sami Çakır, Halepçe katliamının tesadüfi olmadığını dile getirdi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Halepçe katliamının, zulüm ve sömürgeleştirmelerin tesadüfi olmadığını, bilinçli, planlı bu katliamların gelecekte de benzer olayların önünü açacağını söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Halepçe katliamının, zulüm ve sömürgeleştirmelerin tesadüfi olmadığını, bilinçli, planlı bu katliamların gelecekte de benzer olayların önünü açacağını söyledi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın Halepçe kentinde 16 Mart 1988'de devrik lider Saddam Hüseyin tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda insanların hayatını kaybettiğini ancak ondan önce insanlığın öldüğünü belirtti.

Ölmüş insanlığın bir daha dirilip dirilemeyeceğinin, hep konuşacaklarını dile getiren Çakır, "Hiroşima'yı, Nagazaki'yi, Sabra ve Şatilla'yı, Kabil'i, Bağdat'ı, Musul'u, Halepçe'yi birbirine bağlayan her neyse o bağı koparmak için yapılanlar da hep aynı." diye konuştu.

Son zamanlarda yaşanan vahşetlerin tümünün Türkiye'nin gönül coğrafyasında gerçekleştiğine dikkati çeken Çakır, tarihteki bu katliam, zulüm ve sömürgeleştirme çalışmalarının hiçbirinin tesadüfi olmadığını vurguladı.

Çakır, bilinçli ve planlı olan bu katliamların gelecekte de benzer olayların önünü açacağını vurgulayarak, mazlumların ahının arşı tuttuğu bir zaman diliminde, dünyanın huzur beklentisinin boş bir hayalden ibaret kalacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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