AK Parti'ye 61 Belediye Başkan Aday Adayı Başvurdu

AK Parti Denizli İl Başkanlığına, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için belediye başkanlığı adaylığına 61 başvuru yapıldığı bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığına aday olmak isteyenler için başvuru süreci tamamlandı.

Bu süreçte, biri büyükşehir belediye başkanı adaylığı, diğerleri ise ilçe belediye başkan adaylıkları için olmak üzere 61 kişi başvuru yaptı.

Fatma Hanım Subaşı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak üzere başvuruda bulunduğu AK Parti'de, diğer aday adayları şunlar:

Merkezefendi: Kadir Erken ve Yücel Güngör

Pamukkale: Abdullah Kılbıyık, Arif Özeren, Mehmet Teke, Fevzi Özdemir ve Hasan Oymak

Acıpayam: Bülent Karnak, Fikret Gümüş, Harun Reşit Kaya, İbrahim Ethem Topçu, Mahir Altuğ, Ramazan Kan ve Sefer Demir

Babadağ: Fuat Üstündağ

Baklan: Nasuh Altuntaş, Arif Demirdöğer, Ayşe Keskin ve Adnan Şaşmaz

Bekilli: Mustafa Çoban

Beyağaç: İbrahim Gürkaynak, Mehmet Özdemir, Durali Süpçin, Mutlu Gürkaynak ve Sezai Pütün

Bozkurt: Hamdi Cin ve İsmail Tekin

Buldan: Alpaslan Alsoy, İskender Doğan, Mustafa Akca ve Yılmaz Kazak

Çal: Ahmet Kocagöz ve Hasan Helvacı

Çameli: İlker Turgut ve İsmail Değirmenci

Çardak: Ahmet Ölmez, Cihan Filiz, Ferudun Fikri Akyol, Hüsnü Yılmaz, İbrahim Şengül, Ömer Yıldırım ve Tahsin Taşdemir

Çivril: İbrahim Savaş Varlıklar

Kale: Ahmet Ceray, Hatice Bozdeveci, Muhib Temiz, Osman Bilgin, Mehmet Molo, Sedat Kaysel ve Süleyman Kınık

Serinhisar: Ayhan Soyfidan, Hüseyin Karabuğa, İbrahim Ethem Karaken, Nail Öksüz, Şükrü Averi ve Şeref Turhan

Tavas: Medeni Kaşdaş, Mehmet İhsan Hanoğlu, Metin Kocabatmaz ve Talip Mert