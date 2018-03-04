AK Parti Tekirdağ 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "(CHP) Bunlar bukalemun gibi, girdikleri her ortama göre renk değiştiriyorlar. Güneye gittiklerinde Türk bayraklarını çıkarmazlar, HDP'lileşirler. Avrupa'ya gittikleri zaman Türk bayraklarını göstermezler, batılılaşırlar. Bunlar bir tek Türkiyeli olamadılar, size bunu açıkça söylüyorum." dedi.

Çavuşoğlu, İsmet İnönü Spor Salonu'nda gerçekleşen partisinin Tekirdağ 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin, heyecan, coşku ve düğün günü olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle dünyanın en büyük siyasi partisi ve STK'sı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu büyük oluşumun ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatları olmak üzere 3 ana saç ayağının bulunduğunu, bunlardan birinin olmaması halinde teşkilatın ayakta kalamayacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, 16 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'de her şeyin değiştiğini, bu olumlu gidişe belirli süreçlerde sekte vurulmaya çalışıldığını dile getirerek, 17-25 Aralık sürecinde iç dinamiklerin bunu başaramayacağının anlaması üzerine bu kez uluslararası vesayet güçlerinin devreye girdiğini ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığını aktardı.

CHP genel başkanının kirli bir kaset operasyonuyla alaşağı edilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesiyle uluslararası vesayet odaklarının Türkiye'ye adım attığını söyleyen Çavuşoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynamak suretiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ama vatandaşlarımızı yerel ve milli olmaktan uzak tutmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına geçirmişlerdir. O tarihten itibaren bakınız yapılanlara; 2013 yılında Taksim Meydanı'nda 5-6 ağacın arkasına sığınmak suretiyle, çevrecilik manüpilasyonuyla bu defa sokak hareketleriyle beraber hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştıklarında, bunların sadık kitlesi kimlerdi? Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriydi." diye konuştu.

"Kimlerin kimlerle ittifak yaptığını zaman size gösterecektir"

Çavuşoğlu, uluslararası vesayet odaklarının işinin Gezi süreci başarılı olmayınca bitmediğini, bu kez 40 yıl süreyle sinsice Türkiye'nin hücrelerine sinmiş hainlerin en alçağı bir güruhu 17-25 Aralık süreciyle ortaya çıkardıklarını anlattı.

Bu süreçte Türkiye'nin susturucu takılmış bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sonra bitti mi? Bitmedi. 6-7 Ekim Kobani olayları. 53 kardeşimizi, Yasin Börü'lerimizi, küçük kardeşlerimizi vahşice katlettiler. Üzerlerinden arabayla geçtiler. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla birlikte ittifak yapacakmış, yapsın. Yapsın ki Tekirdağlı Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim teröristlerle omuz omuza, yan yana yürümenin ne demek olduğunu göstersin onlara Allah'ın izniyle. Bunlar bukalemun gibi, girdikleri her ortama göre renk değiştiriyorlar. Güneye gittiklerinde Türk bayraklarını çıkarmazlar, HDP'lileşirler. Avrupa'ya gittikleri zaman Türk bayraklarını göstermezler, batılılaşırlar. Bunlar bir tek Türkiyeli olamadılar, size bunu açıkça söylüyorum.

Ey Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Tekirdağlı kardeşlerim, size buradan sesleniyorum; bizi sevmek zorunda değilsiniz, bize oy vermek zorunda değilsiniz ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve kadroları sizin tahayyül ettiğiniz Türkiye'nin kadroları değildir, sizin tasavvur ettiğiniz geleceği tasavvur etmiyorlar. Bunların Türkiye'ye olan aidiyetleri sizin aidiyet bağının çok gerisinde. Artık bunu görün."

Çavuşoğlu, önümüzdeki seçimler için adına "Milli Mutabakat" verdikleri bir ittifak çalışması yaptıklarını, yerli ve milli olanların, Türkiye ile ilgili aşkı ve sevdası olanların bu ittifak içinde yer alacağını aktararak, "Son günlerde bir bakıyorsunuz karşı tarafta bir hareketlenme var. Bunu manipüle etmeye, küçümsemeye çalışanlar var. Kimlerin kimlerle ittifak yaptığını zaman size gösterecektir. Onların yaptıkları tek şey var; ' Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın' fikrine sarılmış durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç kimse 15 Temmuz yaşanmamış gibi yapamaz"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop da Rumeli'nin en büyük şehri Tekirdağ'da AK Parti'yi en büyük parti yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye için 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şentop, "2023'ün habercisi 2019 seçimlerindeki kritik kavşağı rahat bir şekilde geçemezsek, Türkiye'nin ne hale geleceğini hepimiz biliyoruz." dedi.

Bugün Afrin'de kahraman Türk ordusunun terörle amansız bir mücadele verdiğini anlatan Şentop, "Güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla geçit vermeyeceğimizi bütün dünyaya anlayacağı dilden söyledik, fiilen de bunu gösteriyoruz. Türkiye kendisine yönelik bütün tehditleri kimden gelirse gelsin yok edecek, bertaraf edecek güce ve iradeye sahiptir. Afrin'de sadece terörle mücadele etmek zorunda kalmayan, bir milletin tarihi sorumluluğunu omuzlarında taşıyan kahraman askerlerimize Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyorum." diye konuştu.

Bu süreçte milli mutabakatı esas alan siyasi bir ittifak için çok önemli mesafeler aldıklarını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"15 Temmuz siyasi tarihimizde bir milattır. Hiç kimse 15 Temmuz yaşanmamış gibi yapamaz. 15 Temmuz FETÖ'cü hainlerin ve onların arkasındaki dış güçlerin milletimize ve devletimize açık bir saldırısıdır. Bunun karşısında milletimizin, istiklal ve istikbalini düşünenlerin, 'sen ben kavgası' yapması, şahsi hesaplar içinde hareket etmesi, parti çıkarlarının peşine düşmesi beklenemezdi. Millete sadakat borcu olan herkes 'Önce Türkiye' demek zorundaydı. Bunun için 7 Ağustos'ta ortaya konulan 'Yenikapı ruhu'nu, 16 Ağustos'ta milli şuuru somut bir harekete dönüştürdük ve adına 'Cumhur İttifakı' dedik. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çıktığımız bu yola siyasetin bütün milli unsurlarını davet ettik. İnşallah büyük bir birliktelikle Türkiye'nin hasımlarına, 'Bu ülkede güçlü bir millet, güçlü bir devlet var, ayağınızı denk alın.' diyeceğiz. Bunu bütün dünyaya göstereceğiz. Büyük Birlik Partisi bu ittifaka dahil olacağını çeşitli şekillerde ifade etti."

Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir görüşme yaptığını aktararak, "Saadet Partisi'nin sayın genel başkanına da Cumhurbaşkanımızın bu ittifakla ilgili davetini ilettik. Ancak şimdi görüyoruz ki Saadet Partisi kanalından değil, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu bu 'Cumhur İttifakı' karşısında panikleyen, ne yapacağını şaşıran, önce ittifaka karşı çıkan, sonra kendisi ittifak yapmak için harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla beraber aynı yolda yürüyen bazı partiler, birtakım nifak tohumları ortaya saçmaya çalışıyorlar. Siyasi çıkarlar karşısında bir ittifaktan söz etmeye çalışıyorlar. Saadet Partisi'ne götürülen bir teklifin içerisinde milletvekilliği ve bakanlık gibi, tabii bunlar eski sistemin meselesi, hususlarından söz ediyorlar. Bunların hepsi külliyen yalandır. Çıkarlar karşılığında alınıp satılan siyasetçiler, başkalarının da böyle olduğunu zannediyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kongrede, Cem Karaca yeniden AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.