Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşanan birtakım gelişmeler, faturası her ne kadar hükümetimize ve şahsımıza kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür. Adalet Şurası'nın hem teoride hem de uygulamada bu sorunların çözümü konusunda yol gösterici müzakerelere zemin teşkil ettiğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Adalet Şurası'nda akademisyenlerle ve yargı mensuplarıyla bir araya gelindiğini hatırlatarak, "Son günlerde yaşanan birtakım gelişmeler, faturası her ne kadar hükümetimize ve şahsımıza kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür. Adalet Şurası'nın hem teoride hem de uygulamada bu sorunların çözümü konusunda yol gösterici müzakerelere zemin teşkil ettiğine inanıyorum." diye konuştu.

İdareciler günü vesilesiyle bir araya geldikleri kaymakamlarla da hem kendi sıkıntılarını görüşme hem de ülkeyle ilgili fikir teatisinde bulunma imkanı elde ettiklerini anlatan Erdoğan, milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelerek parti ve ülke meselelerini istişare etme geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

"Katıldığım kongre sayısı 19 oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla başlatılan toplantı serisinin Türkiye demokrasisinde yeni bir açılıma vesile olduğunu dile getirerek, geçen hafta muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 43'üncü defa bir araya geldiklerini anımsattı.

Marmara Üniversitesinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla katıldığı toplantıda mezun olduğu okulu bir kez daha ziyaret etme ve görüşlerini akademisyenlerle paylaşma fırsatı bulduğunu belirten Erdoğan, geçen hafta sonu ise Elazığ, Bingöl, Tokat ve Yozgat illerinde kongrelere katıldığını kaydetti.

Gittiği her ilde vatandaşlardan çok coşkulu ve samimi bir hüsnükabul gördüklerini anlatan Erdoğan, "Kongre salonlarının dışında içeridekilerden kat ve kat fazla kalabalığın sadece bizi karşılamak için bekliyor olması gerçekten şahsımı çok çok mutlu etti. Hava muhalefeti sebebiyle gecikmeyle ulaşabildiğimiz Yozgat'ta dahi soğuğa ve yağışa rağmen büyük bir heyecanla, sağ olsun bizleri beklediler. Buradan bir kez daha bizi muhabbetle bağrına basan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Böylece şahsen katıldığım kongre sayımız 19'u buldu." diye konuştu.

"Her bir arkadaşımdan aynısını bekliyorum"

Erdoğan, bu hafta sonu da Kütahya ve Uşak kongrelerine, Bursa'da da kadın kolları kongresine katılacağını bildirerek, şubat ayı itibariyle büyükşehirlerdeki kongrelere hız vereceklerini açıkladı.

Kongrelerde şahit oldukları havanın seçime kadar daha da güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, AK Parti'nin bugüne kadarki tüm başarılarının arkasında genel başkanından, teşkilatlarına, milletvekillerinden, belediye başkanlarına kadar tüm mensuplarıyla özellikle sıkı çalışma ve ter dökmenin varlığına işaret etti.

Genel Başkan olarak Türkiye'yi bir baştan bir başa adım adım gezerek, her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşarak, ülke ve dünya gündemiyle ile ilgili görüşlerini paylaşarak vazifesini icra ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her bir arkadaşımdan aynısını bekliyorum. Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve içeride kurulan her gün yeni bir yüzüyle karşılaştığımız tuzaklar yükümüzü daha da artırıyor. AK Parti olarak ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmakla ve hedeflerine ulaştırmakla hep birlikte mükellefiz. Milletimiz kara kaşımıza, kara gözümüze meftun olduğu için değil, bu konudaki samimiyetimize ve becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti, ediyor. Gecemizi gündüzümüze katarak, tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak milletimize layık olacak bir yönetimi sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu kutlu mücadelenin fevkine varamamış, ehemmiyetini anlayamamış, önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi ve enerjimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mücadele ikbal değil, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Üstadın dediği gibi, biz ancak bu yolu, 'kim var' denildiğinde, sağına ve soluna bakınmadan 'ben varım' diyebilen dava ahlakına sahip kadrolarla yürüyebiliriz."

(Sürecek)