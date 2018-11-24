AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mustafa Demir olacağını açıkladı. Peki, Mustafa Demir kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda dünyaya geldi. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir. Mustafa Demir üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Ardından 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret ile ilgilenen Demir, Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPTI

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

Mustafa Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.