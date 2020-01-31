AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

31.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:38

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, bir Yunan milletvekilinin şanlı Türk bayrağı üzerinden Türkiye'ye, Türk milletine ve İslam'a fütursuzca saldırdığını belirterek, Yunan vekilin kendisine göre tarihin acı geçmişinin kinini Türk bayrağın çıkarmak istediğini kaydetti.

Söz konusu hareketin Türkiye'ye ve İslam coğrafyasına yapıldığına değinen Gürel, şunları bildirdi:

"Akdeniz'e kurduğumuz hakimiyet, Libya'da edindiğimiz söz hakkı, Suriye'deki varlığımız ve dünya üzerinde Türkiye'nin de etkili bir güç olması, Yunanistan'ı adeta çılgına çevirmiştir. Yapılan bu saygısızlık, bu ırkçı ve faşist tavır Türkiye'nin bozduğu oyunlara karşı bir öfkedir. Ancak unutulmaması gereken bir tarih vardır. Yunan'ı denize döken millet yine bu millettir. O nedenle bayrağa el uzatanın elini kıran, had bilmeyene haddini bildiren de yine bu millettir. Avrupa Birliği ve ona bağlı ülkeler bu şekilde ırkçı ve faşist yaklaşımlara bir 'dur' demelidir. Türkiye bu tür yaklaşımlara rağmen dünyada söz hakkına sahip olmaya, uluslararası arenada ses getirmeye, mazlumun duası olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA