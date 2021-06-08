AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin...
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AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin...

AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin...
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.

AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin... - Haberler
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