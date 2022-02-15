AK Parti'li hukukçu milletvekilleri, 'kripto varlıkları' görüşecek

Ak Parti, 'kripto varlıklarla' ilgili yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturmak amacıyla paydaşlarla görüşmelere devam ederken, hukukçu milletvekilleri de bugüne kadar yapılan toplantılarda temsilcilerin ortak taleplerini masaya yatıracak.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis'te kendisini ziyaret eden GAİNEX temsilcileriyle görüştü. GAİNEX temsilcileri, Elitaş'a taleplerini ileterek yapılacak yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini bildirdi. GAİNEX temsilcilerinin Elitaş'a, 'yatırımcıların güvence altına alınması, kripto para borsalarının şeffaf şekilde incelenmesi' şeklinde taleplerini ilettikleri belirtildi.

Öte yandan AK Parti'li hukukçu milletvekilleri de kripto varlıklarla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin bir araya gelecek. Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak.