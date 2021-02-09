AK Parti'li Ali Cumhur Taşkın'dan "7 Şubat MİT kumpası"na ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nın FETÖ'nün, emniyet ve yargı vasıtasıyla, seçilmiş hükümeti açıktan yıkmaya yönelik ilk girişimi olduğunu belirterek, "İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren millet iradesine karşı kurulan hiçbir tezgah ve...

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nın FETÖ'nün, emniyet ve yargı vasıtasıyla, seçilmiş hükümeti açıktan yıkmaya yönelik ilk girişimi olduğunu belirterek, "İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren millet iradesine karşı kurulan hiçbir tezgah ve kumpasa geçit vermedik, asla vermeyeceğiz." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nın üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlattı.

"MİT kumpası"nın, FETÖ'nün, emniyet ve yargı vasıtasıyla, seçilmiş hükümeti açıktan yıkmaya yönelik ilk girişimi olduğunu söyleyen Taşkın, bu kumpasın, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar süren ihanetler zincirinin ilk halkasını oluşturduğuna dikkati çekti.

Taşkın, "FETÖ mensubu savcılar tarafından MİT Başkanımız sorgulanıp, çözüm süreci işaret edilerek, terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi gösterilip, 'vatan hainliği' suçlamasıyla tutuklanacak, sonrasında da aynı suçlama, ülkenin Başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine kadar uzatılacaktı." dedi.

"MİT kumpası"nın, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği bir döneme denk gelmesinin de oldukça manidar olduğuna işaret eden Taşkın, bu kumpasın en önemli hedefinin, milletin doğrudan oylarıyla seçilen, milletin hizmetinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu alçak kumpasın, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini kaydeden Taşkın, "Devam eden süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında, her bakımdan büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükselişini durdurmak için gerçekleştirilen MİT kumpasında başarılı olamayanlar arkasından Gezi kalkışmasını organize ettiler. Ancak burada da başarılı olamadılar. Ardından 17/25 Aralık yargı darbesiyle amaçlarına ulaşmak istediler, gene başaramadılar. ve en sonunda tarihimizde görmediğimiz bir şekilde ihanete kalkışarak 15 Temmuz gecesi milletin silahı ile milletimizi vurmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Taşkın, Allah'ın yardımı, milletin desteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve kararlı duruşuyla, 15 Temmuz ihanet kalkışmasının da bertaraf edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren millet iradesine karşı kurulan hiçbir tezgah ve kumpasa geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. Yerli, yabancı tüm ihanet şebekeleri ve onların iş birlikçileri şunu çok iyi bilsinler ki ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak, kumpas kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk adaletine hesap vermekten, hukuk önünde hesap vermekten asla kurtulamaz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu