AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: "Sarayönü, sanayi yatırımcılarına çok cazip fırsatlar sunuyor"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, kuruluş aşamasındaki Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi'nin, ücretsiz arazi tahsisi ve bazı vergi kalemlerinde muafiyet imkanı sunan teşvikleriyle, sanayi yatırımları ve müteşebbisler için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, kuruluş aşamasındaki Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi'nin, ücretsiz arazi tahsisi ve bazı vergi kalemlerinde muafiyet imkanı sunan teşvikleriyle, sanayi yatırımları ve müteşebbisler için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Erdem, saha ziyaretleri ve yatırım incelemeleri için geldiği Sarayönü ilçesinde, AA muhabirine, pandemi nedeniyle hasret kaldıkları ziyaretlere 1,5 yıl aranın ardından heyecanla yeniden başladıklarını söyledi.

Teşkilat planlaması çerçevesinde, her gün bir ilçeyi ziyaret ettiklerini kaydeden Erdem, "10 milletvekilimizin her biri bir yerde. Yöredeki gelişmeleri kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, teşkilat mensuplarımızla görüşerek değerlendiriyoruz. Yatırımlarımız ne durumda, yeni yapılanlar, beklentiler neler, bunlar üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Sarayönü ilçesinde çok ciddi gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Erdem, şöyle konuştu:

"İlçemizde görev yapan kaymakamlarımıza, Belediye Başkanımız Nafiz Solak'a, uyumları ve dikkatleriyle teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün de yeni yatırımları gördük ve yerinde değerlendirdik. Ekonomi ve istihdam açısından burası için en önemlisi organize sanayi bölgesi projesidir. Özel kararnameyle ilan edilen Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi, teşvik şekliyle de sanayi yatırımcılarına çok cazip fırsatlar sunuyor. Toplamda 2 milyon 800 bin metrekare alandan oluyor. Şu anda da müteşebbis heyetin kurulma aşamasına gelmiş durumda. İnşallah, en kısa zamanda yatırımlar ve yatırımcılarıyla, şehrimizin üretim merkezlerinden olmasını istiyoruz."

Erdem, ilçedeki eğitim, enerji ve sosyal tesis yatırımlarının da takdire şayan olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya