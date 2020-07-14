AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Şeker mesajında Türk milletinin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın dördüncü yılının yaşandığını belirtti.

15 Temmuz'un, birliğimize kasteden hainlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve aziz milletimizin basiretiyle kazanılan en şanlı direniş zaferi olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un devlete kast eden hiçbir ihanetin ve hiçbir darbe teşebbüsünün asla karşılıksız kalmayacağının dosta düşmana ispat edildiği gündür. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan, ülkesine, devletine ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımı sunar, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerime de en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA