AK Parti İzmir'de 25 İlçe Adayını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Nihat Zeybekci'yi daha önce AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda partisinin 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 7 ilçede AK Partili belediye başkanının bulunduğu İzmir'de Dahi Zeynel Bakıcı'nın belediye başkanı olduğu Selçuk ve Mahmut Badem'in belediye başkanı olduğu Ödemiş dışındaki Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Torbalı ve Kiraz'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı Arif Uğurlu, Kınık

ilçe belediye başkan adayı Sadık Doğruer, Menderes ilçe belediye başkan adayı Bülent Soylu, Torbalı ilçe belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez, Kiraz ilçe belediye başkan adayı Saliha Özçınar oldu.

Selçuk'ta Osman Başterzi, Ödemiş'te ise Münir Bezmez aday oldu.

İlçe başkanları aday oldu

AK Parti Bayındır, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Beydağ, Tire ve Balçova olmak üzere 8 ilçede partinin mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Kadın adaylar

AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

Balçova'da Evrim Özen, Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu belediye başkanı olmak için yarışacak.

AK Parti 5 ilçede aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.

Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Aslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:

Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık

Kaynak: AA