AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DOSTLUK MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI
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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DOSTLUK MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya, siyaset, spor ve kültür-sanat camiasının önde gelen isimleriyle dostluk maçında sahaya çıktı.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya, siyaset, spor ve kültür-sanat camiasının önde gelen isimleriyle dostluk maçında sahaya çıktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle halı sahalar yeniden açılırken, sosyal medya üzerinden yapılan müsabaka teklifini kabul eden Kabaktepe ve tanınan birçok isim İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi futbol sahasında bir araya geldi.

Eski FIFA kokartlı hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın düdük çaldığı maçta Kabaktepe'ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve medya mensupları eşlik etti.

Kabaktepe'nin forma giydiği Ünsüz Mamüller isimli takım, gazetecilerin ağırlıkta olduğu Ünlü Mamüller adlı takımı mağlup etti.

Yedek kulübesinde açıklama yapan Kabaktepe, Pandemi yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşümüzün de bir simgesi. Dolayısıyla, bugünlerin tekrar geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik. Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum. Hem birleştirici ve geliştirici etkileri noktasında pozisyonuna da vurgu yapmak istedik dedi

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DOSTLUK MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DOSTLUK MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DOSTLUK MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DOSTLUK MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DOSTLUK MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI - Haberler
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