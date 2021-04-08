AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan'dan MHP'ye taziye ziyareti
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AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan'dan MHP'ye taziye ziyareti

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan'dan MHP'ye taziye ziyareti

AK Parti Havza ilçe Başkanı Kadir Kayan, hayatını kaybeden MHP İlçe Başkan Yardımcısı Yahya Kenan için MHP'ye taziye ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Havza ilçe Başkanı Kadir Kayan, hayatını kaybeden MHP İlçe Başkan Yardımcısı Yahya Kenan için MHP'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Kayan ve beraberindekiler, uzun süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kenan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Altınkaynak'a başsağlığı diledi.

Kayan, "Yahya Kenan ağabeyimizin vefatı dolayısıyla üzgünüz. Bu acı günlerinde değerli ortağımız MHP İlçe Başkanımız ve yönetiminin yanındayız. Merhum ağabeyimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dilerim." dedi.

Havza MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ise ziyaretlerinden ötürü Kayan ve beraberindekilere teşekkür etti.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan'a, Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Özkurt, Nurallah Çalışkan ve AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Kadircan Şenkal eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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