AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
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AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

23.02.2021 01:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:46
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Y. gözaltına alındı.

Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Y. gözaltına alındı.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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