AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da bulunduğu ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre