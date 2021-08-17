AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da bulunduğu ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 21:34:45. #1.16#

title