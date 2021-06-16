AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir. Bu sonuç bütün dünya tarafından da tekraren görülmüştür" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbbaşoğlu, NATO Zirvesi'ne ilişkin, "NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir. Bu sonuç bütün dünya tarafından da tekraren görülmüştür. Libya ve Karabağ başta olmak üzere Türkiye'nin attığı bütün adımların kalıcı olduğu gerçeği, NATO toplantısıyla da bir kez daha perçinlenmiştir. Görüşmeye giderken ortaya konan kararlılıkla hiçbir noktada geri adım atılmaksızın çok önemli kazanımlar elde edildi. İleriye dönük çok daha olumlu gündemlerle Türkiye'nin kazanımlarına ilaveler yapacağı yeni bir başlangıç süreci yaşanmıştır" diye konuştu.

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Şuşa Beyannamesi ile bu büyük zafer tescillenmiş, geçmişten geleceğe çok daha büyük adımlarla, emin adımlarla ilerleyeceğimiz bölgeye ve bütün dünyaya ilan edilmiştir. Bu da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hukuken bir başka önemli beyanname ile bütün dünyaya ilanıdır."

Yerli oto TOGG ile ilgili olarak da Akbaşoğlu, "Türk mühendislerinin kısa süredeki bu başarısı akamete uğratıldı. Türkiye'ye 'şeftali üretin, otomobil üretmeyin' denildi. AK Parti iktidarında hem şeftali üretip ihraç ediliyor hem de Bursa'da TOGG Otomobil Fabrikası'ndaki çalışmalar son hızla sürüyor. 2022'de yerli otomobili hizmete sunacağız, Bursa'dan otomobil ihraç edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalancıdan devlet yöneticisi olur mu' sözlerine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yalancıdan devlet yöneticisi olmaz. Siz, yalancının başısınız. Bir söylediğiniz yalanı bir başka yalanla kapatmaya çalışıyorsunuz. Sizin devlet yöneticisi olabilmeniz için yalan söylemekten vazgeçmeniz lazım. Yalandan, iftiradan ve kumpas siyasetinden özür dileyip vazgeçmeniz lazım. Çankırı'mız da, milletimiz de Çankırı'mız üzerinden yapmış olduğunuz tezviratlara, yalanlara, iftiralara özür beklemekte. Ama siz oralı bile değilsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu bir kirli kavanoz gösterdi. O gösterdiği kirli kavanoz Ergene'den değil, CHP Genel Merkezi'nden gelmişe benziyor" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkiye'nin aşılama konusunda başarısız olduğu sözlerine ise Akbaşoğlu şöyle cevap verdi:

"Dün itibarıyla 1 milyon 250 bine yaklaşan bir aşılamayı gerçekleştiren ve bugün itibarıyla da günlük randevu sistemiyle bugün randevunuzu alıp, bugün aşı olma imkanını getiren, seyyar aşılama merkezleriyle milletimizin ayağına giderek hizmet sunan fedakar sağlık ordumuza ve bu güzel süreci yöneten sağlık bakanımıza, Sağlık Bakanlığımıza, hükümetimize yönelik bu saldırılar, herhalde bu başarının hazımsızlığıdır. Görülüyor ki İYİ Parti'nin içine CHP kaçmış. Hepsi aynı söylem birliği içinde. Bir hizalanma söz konusu. Kendilerine verilen vazife gereğince bir siyasi yol alma söz konusu. Kayıkçı kavgalarına şahit oluyoruz. Güya birbirleriyle karşıtmış gibi duran partilerin arka oda siyasetinde gizli anayasa çalışmaları yaptığı ve bunlarla ilgili yol aldıkları hepimizin malumu. Sayın CHP'li Kaboğlu, İYİ Parti, CHP ve HDP'nin anayasa çalışmaları yaptığını ilan etmişti. Hala bu çalışmalar devam ediyor mu Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı