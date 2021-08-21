AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de fındık bahçesinde işçilerle fındık topladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de fındık bahçesinde işçilerle fındık topladı.

Batı Karadeniz'in önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'de ziyaretlerde bulunan Keşir, fındık bahçesinde çalışan işçilerle fındık toplayarak sohbet etti.

Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "fındık bereketi" yazarak, fındık üreticisinin bereketli bir sezon geçirmesini temenni etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti - Haberler
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