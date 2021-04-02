AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi (3)

'GEÇMİŞTE ZENGİNLİK NOKTALARI BATIYA GİTT,İ ŞİMDİ DOĞUYA DOĞRU GİDİYOR'Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Geçmişte zenginlik noktaları batıya gitti şimdi doğuya doğru gidiyor.

'GEÇMİŞTE ZENGİNLİK NOKTALARI BATIYA GİTT,İ ŞİMDİ DOĞUYA DOĞRU GİDİYOR'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Geçmişte zenginlik noktaları batıya gitti şimdi doğuya doğru gidiyor. Giderken de gelirken de Türkiye'den geçmek zorunda. O yüzden bulunduğumuz coğrafya bize birçok zorlukların yanında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor" dedi.

'YATIRIMCIYA GÜVEN AŞILANMALIDIR'

"Yeni ekonomi düzeninin yükselen yıldızı Türkiye olacaktır" diyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Gelişmiş ülkelerin negatif büyüme kaydettiği bu dönemde Türkiye pozitif bir büyüme potansiyelini ortaya koymuştur. Mart ayı ihracatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olmuştur. Pandeminin olumsuz etkilerini görmezden gelen bazı kesimlerce enflasyon ve yüksek faiz üzerinden erken seçim çağrıları yapıldığını görmekteyiz. Bu çağrılar beyhude çağrılardır. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam tek hedefimiz. Üreten Türkiye için yüksek faize dün olduğu gibi bugün de hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ