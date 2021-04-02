AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi (3)

Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi (3)

'GEÇMİŞTE ZENGİNLİK NOKTALARI BATIYA GİTT,İ ŞİMDİ DOĞUYA DOĞRU GİDİYOR'Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Geçmişte zenginlik noktaları batıya gitti şimdi doğuya doğru gidiyor.

AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu
Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

'GEÇMİŞTE ZENGİNLİK NOKTALARI BATIYA GİTT,İ ŞİMDİ DOĞUYA DOĞRU GİDİYOR'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Geçmişte zenginlik noktaları batıya gitti şimdi doğuya doğru gidiyor. Giderken de gelirken de Türkiye'den geçmek zorunda. O yüzden bulunduğumuz coğrafya bize birçok zorlukların yanında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor" dedi.

'YATIRIMCIYA GÜVEN AŞILANMALIDIR'

"Yeni ekonomi düzeninin yükselen yıldızı Türkiye olacaktır" diyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Gelişmiş ülkelerin negatif büyüme kaydettiği bu dönemde Türkiye pozitif bir büyüme potansiyelini ortaya koymuştur. Mart ayı ihracatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olmuştur. Pandeminin olumsuz etkilerini görmezden gelen bazı kesimlerce enflasyon ve yüksek faiz üzerinden erken seçim çağrıları yapıldığını görmekteyiz.  Bu çağrılar beyhude çağrılardır. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam tek hedefimiz. Üreten Türkiye için yüksek faize dün olduğu gibi bugün de hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Aleyna Tilki Armağan Çağlayan İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 22:09:06. #1.15#
title