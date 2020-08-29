AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "İnandığımız yol bölgesinde küresel güç haline gelmiş... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu ülkede kimse bayramlarını, bu ülkenin kutsallarını birbiriyle karşı karşıya getirmesin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu ülkede kimse bayramlarını, bu ülkenin kutsallarını birbiriyle karşı karşıya getirmesin. Bunu getirenler kesinlikle art niyetli, kötü niyetlidir." dedi.

Ünal, AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir kesimin çalışmaları itibarsızlaştırmak istediğini söyledi.

2002 yılında günlük kazancı 4 doların altındaki ailelerin toplumun yüzde 33'ünü oluşturduğunu, bugün ise bu rakamın yüzde 2 olduğunu belirten Ünal, devletin topladığı 100 liralık verginin yüzde 86'sının 2002'de faize gittiğini, bugünse bu rakamın 12 liraya düştüğünü dile getirdi.

Ünal, şöyle konuştu:

"Bunlara sorsanız, bunları dinleyip, bunların yalanlarına açık olan kardeşlerimize sorsanız, 'Türkiye, çok kötü durumda.' Türkiye, tarihinin en iyi durumunda şu anda. Bunu bırakın, rakamlardan da vazgeçtim, salgın sürecinde devlet ne demektir, devlet millet birlikteliği ne demektir, güçlü devlet ne anlama gelir, beraberce yaşamadık mı? Biz 105 ülkeden 76 bin vatandaşımızı aldık ve Türkiye'ye getirdik. Bırakın içerideki vatandaşlarımızı, yurt dışında bile hiçbir vatandaşımızı bırakmadık."

Çin ve Türkiye haricinde salgın sürecinde ulusal düzeyde uzaktan eğitim veren başka ülke olmadığına dikkati çeken Ünal, 18 yılda yaptıkları çalışmaların salgın sırasında önemini bir kez daha anladıklarını vurguladı.

"Sizin ruhlarınızda halen 27 Mayıs'ın lekesi, kiri, isi duruyor"

Katıldığı televizyon programında "Malazgirt'ten bugüne kadar bizim bu topraklarda var oluşumuzu simgeleyen 30 Ağustos'u da 26 Ağustos'u da 29 Ekim'i de 23 Nisan'ı da 15 Temmuz'u da birbiriyle mukayese etmeyin. Bunlar birbirinin karşıtı değil, bunlar birbirinin mütemmim cüzüdür." dediğini söyleyen Ünal, şunları kaydetti:

"Bakıyorsunuz ki ertesi gün, '15 Temmuz'la 30 Ağustos'u mukayese ettikleri için onları kınıyoruz.' diye haber yapıyorlar. Peki bunu kim yapıyor? 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı'nı kutlayan, bu ülkenin başbakanını asan, 2 tane bakanını asmış ve bu ülkenin seçilmiş başbakanının asıldığı günü bayram haline getirmiş, bu millete 20 sene bayram olarak kutlatanlar, bugün 30 Ağustos'u, 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i ağızlarına alıyorlar. Sizler bizim bayramlarımızı o kirli ağızlarınıza almayın çünkü siz bugün söyleyemiyorsunuz ama sizin ruhlarınızda halen 27 Mayıs'ın lekesi, kiri, isi duruyor. Siz halen kalbinizden 27 Mayıslar geçiriyorsunuz. Bunu nereden mi biliyoruz? Bu sizin 27 Nisan e-muhtırasındaki, 28 Şubat'taki tavrınızdan, bunu sizin 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp kaçmanızdan biliyoruz.

Bu ülkede kimse bayramlarını, bu ülkenin kutsallarını birbiriyle karşı karşıya getirmesin. Bunu getirenler kesinlikle art niyetli, kötü niyetlidir."

"Ayasofya bu milletin umudu, hayali, coşkusu, heyecanıydı"

Türkiye'de bayramların kutlanmasıyla ilgili herhangi bir yasağın bulunmadığını ancak salgın nedeniyle kısıtlamaya gidildiğini ifade eden Ünal, şunları dile getirdi:

"Efendim, 'Ayasofya'da öyle yapmadınız.' Ayasofya, bu milletin umudu, hayali, coşkusu, heyecanıydı. Biz orada 500 kişilik bir planlama yaptık ama millet coşkuyla geldi ve o günü kutladı. Hem sen Ayasofya'nın açılışından niye rahatsızsın, niye huzursuzsun? O yüzden bunları iyi tanımalıyız. Bu yalanı söyleyenleri, Ahmet Arif'in ifadesiyle 'çıyanları' iyi tanımalıyız. Hakikate hiçbir sadakati olmayan, yalan söylemekten hiçbir şekilde çekinmeyen ve gocunmayan, adeta gerçeği tahrif etmeyi kendisine misyon edinmiş... Bunları iyi tanımalıyız. Biz inandığımız yolda yürüyeceğiz. İnandığımız yol büyük Türkiye idealidir, inandığımız yol tam bağımsız Türkiye idealidir. İnandığımız yol bölgesinde güç, küresel güç haline gelmiş Türkiye idealidir."

"Mavi Vatan'ı, Türkiye'nin uluslararası haklarını korumak gibi sorumluluklarımız var"

Son dönemlerde Türkiye'ye karşı saldırgan tutumlara dikkati çeken Ünal, "Sen bölgede küresel güç olduğunda elbet de saldıracaklar. Sen küresel güç olma iddiasındaysan tabii sana saldıracaklar." ifadelerini kullandı.

Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar istiyorlar ki 'Mavi Vatan'daki haklarınızdan vazgeçin, Güneydoğu'da sınırla ilgili güvenlik kaygınız olmasın, toprak bütünlüğünüzü korumayın, ekonomide gidin IMF'ye teslim olun'... Gittiler, IMF ile görüştüler ya otel lobilerinde. 'IMF'ye teslim olun, niye sıkıntı yaşıyoruz ki?' Bu ver kurtulcular, bu teslim ol kurtulcular. Bu milletin iddiasını, kavgasını, davasını taşımayanlar, bu milletin derdiyle dertlenmeyenler, bu milletin tarihin içindeki o büyük iddiasını geleceğe taşımak için hiçbir derdi olmayanlar, yalan söylemekten de çekinmiyorlar ama inanmış yürekler, bu yalanlara inanamazlar. İnanmış yürekler, bu yalanlarla endişe, kaygı, şüpheye düşemez, durup düşünemez, acaba diyemez, diyemeyiz çünkü yürümemiz gereken bir yol var, vermemiz gereken bir kavga var, etmemiz gereken bir mücadele var. Mavi Vatan'ı, toprak bütünlüğümüzü, Türkiye'nin uluslararası haklarını korumak gibi sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımız bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet. Çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız."

"Tam bağımsız Türkiye' diyemediler"

ABD Başkan adayı Joe Biden'in "Muhalefetle beraber seçimle Erdoğan'ı devireceğiz." sözlerini hatırlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Buna muhalefetin tepkisi ne oldu arkadaşlar? 'Efendim 7 ay sonra bunu niye gündeminize aldınız?' dediler. Mesele bu sözün 7 ay önce veya 7 ay sonra mı söylenmesidir. Yoksa mesele bu sözün söylenmiş olması mıdır? 7 ay önce Biden'in başkan adaylığı söz konusu değildi. Biden'in bu sözünün bir kıymeti yoktu. 7 ay sonra Biden, başkan adayı haline geldi ve PKK'lı bir hesap bunu gündeme taşıdı. Niye? Biden'in Kürtlerle ilgili sözlerden dolayı PKK'lı bir hesap bunu gündeme taşıdı. Peki buyurun, gündeme geldi, ne söyleyeceksiniz? Efendim, 7 ay sonra bunu niye gündeme getirdiniz mi diyeceksiniz yoksa gümbür gümbür tam bağımsız Türkiye mi diyeceksiniz? 'Tam bağımsız Türkiye' diyemediler. O yüzden AK Parti kongrelerinin, AK Parti teşkilat mensubu olmanın ve AK Parti teşkilat mensubu olarak yüklendiğimiz misyonun ve sorumluluğun ne anlama geldiğinin bilincinde olmak durumundayız.

Bizim en büyük avantajımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve bu milletle kurduğu gönül bağıdır."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede Umut Güçlü tekrar seçildi.

Kongreye AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Ünal, Yalova Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA