AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün konuşması Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr.

10.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün konuşması

Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent 'nın konuşması ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu
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