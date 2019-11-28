AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Büyük kongremizi 2021 yılına planlayacağız"

28.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Büyük kongremizi 2021 yılına planlayacağız" dedi.



Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde TV, gazete ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Kandemir, temsilcilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber yeni bir sayfa açtığını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Partinin 7. Olağan Kongresi'nin açılan yeni sayfanın ışığında yapılacağını aktardı. Yeni sistemin bir takım kodları olduğunu ve bu kodlara uygun olarak strateji belirlediklerini vurgulayan Kandemir, "Türkiye artık siyasi parti adaylarının yüzde 50+1'i alarak iktidar olabilecekleri bir sisteme geçti. Bizde kadrolarımızı revize ederken, takviye ederken bunun ışığında bir değerlendirme yapıyoruz. Önümüzdeki süreç, Türkiye'nin içinden geçtiği dünya konjonktürünün içinden geçtiği süreci de göz önüne aldığımızda; 2023 seçimlerine bizi taşıyacak kadroların bizim açımızdan çok hassas, ince ve çok geniş bir istişareyle buluşturulması gerektiğini hatırlatıyor bize, onun için bizlerde; bir yandan partimizi toplumun tüm sosyal katmanlarının temsil edildiği siyasi hareket haline getirmek, bir yandan 18 senelik tecrübemizi yansıtmak, 18 yıl boyunca partimize emek vermiş, gayret göstermiş arkadaşlarımızı bu çatının altında, bu siyasal yapım sürecinin içerisinde tutmak, bir yandan da kadın ve gençlerimize daha fazla yer açacağımız bir süreç olarak değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



İllerde resmi görevli teşkilat mensuplarının dışında, resmi olmayan ancak sahada vatandaşı dinleyen teşkilat mensuplarının da olduğunun altını çizen Kandemir, "Tebdili kıyafet diyebileceğimiz. Şehre sadece vatandaşı dinlemek üzere gönderdiğimiz bir grup arkadaşımızda milletimizin teşkilatlarımızla, partimizle ilgili ne söylediğini değerlendiriyor" şeklinde konuştu. AK Parti içerisinde aktif olarak sandık yönetimi, mahalle ve ilçelerde haftalık toplantı yapan teşkilat mensubu sayısının 2 milyon 177 bin 493 olduğunu bildirerek, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatçı olduğunu aktardı.



"Büyük kongremizi 2021 yılına planlayacağız"



AK Parti'nin 7. Olağan Kongre sürecini topluma yeni şeyler söylenecek, yeni öneriler sunulacak bir süreç olacağını kaydeden Kandemir, "Önümüzdeki günlerde süreç resmi olarak başladı. Bu süreç içinde kademeli bir şekilde bunları toplumun önünde de ifade etmeye devam edeceğiz. Kongre takvimimize delege seçimleriyle başladık. Aralık ayının ikinci haftasından itibaren nüfusu beş binin üzerinde olan 40 beldede kongrelerimizi yapacağız. Sonra ilçe kongrelerimize başlayacağız. Ocak ayının sonunda Şubat ayının başında ilçe kongrelerimize başlayacağız. Ağustos ayı gibi ise il kongrelerimize başlayacağız. Sene sonunda yani 2020 yılının sonunda il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. 2021 yılına ise büyük kongremizi planlayacağız. Bir senelik bir takvim öngörüyoruz. Bir sene içinde çok acele etmeden, dikkatli ve özenli bir çalışmayı milletimizin beklentilerini merkeze alarak yürüteceğiz" ifadelerini aktardı.



"Genç ve kadın sayımızda ciddi bir artış göreceğiz"



Yeni sistem içerisinde yeni yüzler olacağını aktaran Kandemir, "İfade ettiğim gibi yeni bir sistem var. Yeni sisteme uygun olarak çalışıyoruz. Yeni yüzler mutlaka olacak. Özellikle kadınlara bu süreçte çok daha geniş bir alan açmak istiyoruz. Bizim yüzde 30 kotamız var. Her yönetimde yüzde 30 kadın olsun diyoruz, istiyoruz. Fakat dengeli bir şekilde kuruluştan itibaren görev yapmış bütün arkadaşlarımızın kendilerini süreç içerisinde hissedecekleri bir yönetim şekli olacak kuşkusuz. Ama genç ve kadın sayımızda da ciddi bir artış göreceğiz. Yeni yüz de çokça göreceğiz" ifadelerini kaydetti.



Gelecek dönemde sadece teşkilatların değil üyelerin de siyaset yapım sürecinin parçası haline getirileceğini aktaran Kandemir, bunun başarılacağına inandıklarını belirtti. Teşkilatlara ilişkin eleştirilerin büyükçe bir kısmının haklılık payı içermediğini düşündüğünü anımsatan Kandemir, "Elbette eksiklerimizin olduğu şeyler oluyor. Bunları tespit ediyoruz, gereğini yapıyoruz. Özellikle son yerel seçimlerde lokal, ufak, istediğimiz performansı göremediğimiz yerler oluyor. Biz de süreç içinde oraları takviye ediyoruz" aktarımında bulundu.



"Tazelenmeye devam ediyoruz"



Seçim sürecini teşkilatların tek başına yönetmediğini ve sonuca birçok etkenin dahil olduğunu bildiren Kandemir, "Bazı illerimizde teşkilatımız bizi önceden uyarmıştı. 'Şu eksiğimiz var, şurayı tamamlamamız lazım' bunları yaşadık biz. Tek başına teşkilat seçim sonuçlarına bakılarak bir değerlendirmeyle, 'istifa etmeli' ya da 'devam etmeli' demek haksızlık olur. Biz sadece seçime bakarak ve seçim sürecindeki çalışmasıyla ilgili görev aldığı süre içerisinde arkadaşlarımızın nasıl bir performans gösterdiğine, orayı okuyup okuyamadığına, bizleri doğru yönlendirip yönlendiremediğine, bunların tamamına toptan bakıyoruz. Şu anda bizim isteğimiz bir takım takviyeler tabii ki yapacağız. Bazı illerimizde il başkanı arkadaşlarımızı başka yerlerde görevlendirmek üzere değerlendiriyoruz. Bunların bir kısmı başarılı. Bunları genel merkezde değerlendirmek istiyoruz. Bir kısmını başka yerlerde değerlendiriyoruz. Ama her il özelinde ve ilçe özelinde bu dinamik bir süreç, o süreç içerisinde biz gereğini yapıyoruz. Bu performansı genel başkanımıza arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da takip ediyor zaten ve ona göre bir karar veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de biz ve kadrolarımızda tazelenmeye devam ediyoruz" dedi.



"Biz süreçlerden çok çok güçlenerek çıkacağımızı görüyoruz"



AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin yoğun bir saha çalışması yapıldığını bildiren Kandemir, "Biz süreçlerden çok çok güçlenerek çıkacağımızı görüyoruz. Daha geniş bir toplumsal tabana oturduğumuzu görüyorum. Eğer biz bu geniş toplumsal tabanı, kadrolarımızda temsil imkanını oluşturabilirsek, bu geniş toplumsal tabanı kadrolarımızda da muhafaza edip kendilerini ifade imkanını oluşturabilirsek ki başaracağız. İnşallah ben hedefimizin çok çok daha yüksekte neticeleneceğini görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Yeni siyasi oluşumlar henüz ortada yoklar onun için yorum yapabilecek durumda değiliz doğrusu"



Yeni siyasi oluşumlar hakkındaki düşünceleri ve diğer partilerden AK Parti'ye geçişlerin olup olmayacağı sorusunun sorulması üzerine Kandemir, "Yeni siyasi oluşumlar henüz ortada yoklar onun için yorum yapabilecek durumda değiliz doğrusu. Ne tüzel kişilikleri var, ne söylemleri var, ne kadroları var, yorum yapılacak durumda değil. Çok da gündemimizde yok. Biz işimize, gündemimize bakıyoruz. Önce ortaya çıksınlar, ondan sonra değerlendirmeye tabi tutulurlar. Parti programı, tüzüğü, bir eylem, bir söylem görmedik. Onu gördükten sonra değerlendirme yapmak mümkün olabilir. Bu süreçte Genel Başkanımız çerçevesini şöyle çizdi; 'Milletin teveccüh gösterdiği bütün arkadaşlarımızla çalışmayı arzu ediyoruz' geçmişte farklı siyasi partilerde bulunmuş arkadaşlarımızı da bu süreçte biz aramızda görmeyi arzu ederiz. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız da çalışmalarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



AK Parti'nin üye sayısına ilişkin tartışmalara değinen Kandemir, diğer partilerin üye sayılarının toplamının 2 milyon 691 bin olduğunu, AK Parti'nin üye sayısının ise 10 milyon 397 bin olduğunu kaydederek, üyelikten düşürülmeyen vefat eden üyelerin üyelikten düşürüldüğünü bu sayının ise 394 bin olduğunu aktardı. Ayrıca Kandemir, 10 milyon olan üye sayılarının 3 sene içerisinde 15 milyona çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA