AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Program kapsamında Bayındır'ın Arıkbaşı Mahallesi'nde şehitlik açılışı gerçekleştirildi, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Dağ, programda yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin son döneminde, Cumhuriyet döneminin başında bu coğrafyada birçok sıkıntıların yaşandığını belirterek, 15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerinin ilk İzmir'e girdiğinde yine ilk karşı duruşun İzmir'den yapıldığını, 19 Mayıs'la Anadolu'nun her yerinde, bir mücadele aşkı ortaya çıktığını söyledi.

Kurtuluş günlerini 26 Ağustos'tan itibaren Afyon'dan görmeye başladıklarını ifade eden Dağ, en son 9 Eylül'de İzmir'le beraber Anadolu'nun artık Yunan işgalinden kurtulduğunu anımsattı.

Tarihten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, Fatih Sultan Mehmet'ten ders aldıklarını belirten Dağ iyi çalıştıklarını, bugün yerli ve milli unsurlarla AKINCI, İHA, TİHA gibi işleri o derslerden esinlenerek yaptıklarını ifade etti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Biz herkese karşı dostuz, bütün ülkelere karşı dostuz ama ne zaman ki, evlatlarımızın 10 yıllarını, 50 yıllarını düşünmek zorundayız. Ama ne zaman ki onların gelecekleri ile ilgili farklı düşünceler içerisine girerlerse ona karşı hazırlıklı olmak zorundayız. İçimizdeki heyecanla, şuurla ve gerekse yerli, milli savunma sanayi ile buna her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Ben Küçük Menderes'in insanlarının Tire, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Torbalı her yerini bilirim, her biri vatanının sonuna kadar savunacak yürekli olan, kadınıyla, erkeğiyle ve bayrağını indirmeyecek noktada olan, ezanını dindirmeyecek noktada olan ve bu konuda canını seve seve verecek insanlardır. Bu anlamda Bayındır ilçesinin 99. kurtuluş yılı kutlu olsun."

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk de 100 yıl önce düşman işgaline uğramış ülkede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığını ve milletin istikbalini sağladığını ifade etti.

Öztürk aziz milletin azim ve kararlılığı sayesinde vatanın kurtarıldığını dile getirerek, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve bu vatanın kurtuluşuna canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve cephe arkasında destek veren yüce milletimizi saygıyla sevgiyle anıyorum." dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Demirezen de ilçenin kurtuluşunun 99. yılının kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Her 4 Eylül'de göğsümüz kabarıyor. Yüreklerimiz başka bir çarpıyor, gözlerimiz yaşarıyor. Çünkü bugün kurtuluş günümüz, kurtuluş bayramımız. Kurtuluş özgürlüğe tutkun bir ulusun tüm yoksuzluklara, olanaksızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış, kazanılan unutulmaz zaferin adıdır. Tarihten silinmek istenen bir ulusun kanıyla yazılan unutulmaz bir destanın adıdır. Elinde hiçbir şey bırakılmasa da yüreğindeki vatan, bayrak sevgisi ve yıkılmaz imanıyla her şeyi geri kazanan geleceği kuran bir ulusun şaheseridir."

Törende konuşmaların ardından çeşitli gösteriler düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
Balık tutmak isterken zıpkını göğsüne sapladı! Soluğu hastanede aldılar
Balık tutmak isterken zıpkını göğsüne sapladı! Soluğu hastanede aldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Muslera Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 21:10:03. #1.16#

title