AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Program kapsamında Bayındır'ın Arıkbaşı Mahallesi'nde şehitlik açılışı gerçekleştirildi, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Dağ, programda yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin son döneminde, Cumhuriyet döneminin başında bu coğrafyada birçok sıkıntıların yaşandığını belirterek, 15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerinin ilk İzmir'e girdiğinde yine ilk karşı duruşun İzmir'den yapıldığını, 19 Mayıs'la Anadolu'nun her yerinde, bir mücadele aşkı ortaya çıktığını söyledi.

Kurtuluş günlerini 26 Ağustos'tan itibaren Afyon'dan görmeye başladıklarını ifade eden Dağ, en son 9 Eylül'de İzmir'le beraber Anadolu'nun artık Yunan işgalinden kurtulduğunu anımsattı.

Tarihten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, Fatih Sultan Mehmet'ten ders aldıklarını belirten Dağ iyi çalıştıklarını, bugün yerli ve milli unsurlarla AKINCI, İHA, TİHA gibi işleri o derslerden esinlenerek yaptıklarını ifade etti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Biz herkese karşı dostuz, bütün ülkelere karşı dostuz ama ne zaman ki, evlatlarımızın 10 yıllarını, 50 yıllarını düşünmek zorundayız. Ama ne zaman ki onların gelecekleri ile ilgili farklı düşünceler içerisine girerlerse ona karşı hazırlıklı olmak zorundayız. İçimizdeki heyecanla, şuurla ve gerekse yerli, milli savunma sanayi ile buna her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Ben Küçük Menderes'in insanlarının Tire, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Torbalı her yerini bilirim, her biri vatanının sonuna kadar savunacak yürekli olan, kadınıyla, erkeğiyle ve bayrağını indirmeyecek noktada olan, ezanını dindirmeyecek noktada olan ve bu konuda canını seve seve verecek insanlardır. Bu anlamda Bayındır ilçesinin 99. kurtuluş yılı kutlu olsun."

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk de 100 yıl önce düşman işgaline uğramış ülkede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığını ve milletin istikbalini sağladığını ifade etti.

Öztürk aziz milletin azim ve kararlılığı sayesinde vatanın kurtarıldığını dile getirerek, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve bu vatanın kurtuluşuna canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve cephe arkasında destek veren yüce milletimizi saygıyla sevgiyle anıyorum." dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Demirezen de ilçenin kurtuluşunun 99. yılının kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Her 4 Eylül'de göğsümüz kabarıyor. Yüreklerimiz başka bir çarpıyor, gözlerimiz yaşarıyor. Çünkü bugün kurtuluş günümüz, kurtuluş bayramımız. Kurtuluş özgürlüğe tutkun bir ulusun tüm yoksuzluklara, olanaksızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış, kazanılan unutulmaz zaferin adıdır. Tarihten silinmek istenen bir ulusun kanıyla yazılan unutulmaz bir destanın adıdır. Elinde hiçbir şey bırakılmasa da yüreğindeki vatan, bayrak sevgisi ve yıkılmaz imanıyla her şeyi geri kazanan geleceği kuran bir ulusun şaheseridir."

Törende konuşmaların ardından çeşitli gösteriler düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp