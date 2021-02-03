GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Biz bu dünyanın çarpık düzenine itiraz ediyoruz"
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GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Biz bu dünyanın çarpık düzenine itiraz ediyoruz"

03.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:56

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Gaziantep'te AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Gaziantep'te AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Biz bu dünyanın çarpık düzenine itiraz ediyoruz'
GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Biz bu dünyanın çarpık düzenine itiraz ediyoruz'
GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Biz bu dünyanın çarpık düzenine itiraz ediyoruz'
GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Biz bu dünyanın çarpık düzenine itiraz ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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