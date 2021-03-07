AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır"

07.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:20
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir,

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır" dedi.

Kadınların bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergeleri olduğunu ifade eden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, mesajında "Hoşgörü, sevgi ve fedakarlığı temsil eden kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşlarıdır. Özgüvenli, üretime katılan ve bilgi düzeyi yüksek kadınlardır. Güçlü nesillere ve aile yapısına, toplum yaşamının ayrılmaz parçası olan kadınlar tarafından yön verilmektedir. Bugün bilimden sanata, spordan iş hayatına kadar pek çok alanda üstün başarı gösteren kadınlarımız, kadınların annelik vazifesi dışında ülkenin güçlü yapısında dinamo etkisi gösterdiğini kanıtlamaktadır. Onların hayatın her alanında daha etkin rol alması, hak ettiği değeri görmesi ve yaşamımızda daha fazla söz sahibi olması için toplumun her ferdine görev düşmektedir. Kadınlarımıza sunulan imkanların arttırılması; toplum geleceğinin garantisidir. AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı olarak; kadınlarımıza başta ekonomi, spor, sanat ve eğitim olmak üzere her alanda destek vermekten gurur duyuyor; başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın ve attığım her adımda bana güç veren eşim ve kızımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, 'Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Demet Akalın Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:21:32. #1.15#
title