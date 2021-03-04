AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Gökgöz'den İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne ziyaret
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Gökgöz'den İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne ziyaret

04.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:04
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Gökgöz'den İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne ziyaret

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz'ı ziyaret etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü Korkmaz, ilçenin tarım alanındaki mevcut durumu ve potansiyeli hakkında bilgi verirken hububat ve sebze üretimi ile toplulaştırma faaliyetlerinde gelinen son nokta hakkında değerlendirmede bulundu.

Gökgöz ise ilçenin havuç ve sebze üretiminde söz sahibi olduğunu, kapatisenin daha da artırılması için elbirliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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