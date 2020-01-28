AİHM: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız değil, yapısal reform yapılmalı

28.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:31

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'de futbolla ilgili ihtilaf ve anlaşmazlıklarla ilgili son kararları veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun yapısının bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmetti. AİHM Türkiye'den TFF Tahkim Kurulu'nun bağımsızlığını sağlayacak yapısal reformlar yapmasını istedi.



TFF Tahkim Kurulu'nun TFF Yönetim Kurulu tarafından atandığına dikkat çeken AİHM, yönetim kurulunda ise spor kulüplerinden eski yönetici ve üyelerinin görev yaptığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle