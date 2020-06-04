Ahmet Yesevi U¨niversitesi Mu¨tevelli Heyet Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
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Ahmet Yesevi U¨niversitesi Mu¨tevelli Heyet Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

Ahmet Yesevi U¨niversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atanan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Musa Yıldız'dan devraldı.

Ahmet Yesevi U¨niversitesi Mu¨tevelli Heyet Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
04.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:00

Ahmet Yesevi U¨niversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atanan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Musa Yıldız'dan devraldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, devir teslim to¨reni öncesinde Yıldız, Şimşek'i c¸ic¸eklerle kars¸ıladı.

Daha sonra başkanlık çalışanlarıyla vedalaşan Yıldız, 5 yıllık görev süresini, Ahmet Yesevi Üniversitesine hizmet etmenin verdiği gururla tamamladığını belirtti.

Yıldız, yeni Başkan Şimşek'i tebrik ederek, kendisine başarı diledi.

Şimşek ise üniversiteye bugüne kadar yaptığı katkılarından dolayı Yıldız'a teşekkür ederek, "Tensipleriyle getirildiğim bu görevde, üniversitemize hizmet için bizi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. Bu süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu göreve layık olmaya çalışacağını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu görev, bir nöbettir. 12 yıldır hizmetinde bulunduğum Yesevi ailesinden yetişen gençlerimizin kendi değerlerine saygılı, dünyayla bütünleşen bir donanımla eğitim almaları en büyük hedefimizdir. Bu dönemde, özellikle altyapı sıkıntısı büyük oranda giderilmiş olan üniversitemizin kalitesinin artırılmasına yönelik topyekun bir çalışma içinde olacağımız aşikardır. Hangi emeklerle hangi çalışmalarla hangi gayretlerle hangi çabalarla bu üniversitenin bugünlere geldiğini biliyoruz. Bundan sonra da yine bu hedefin üzerine, bu başarıların üstüne daha yeni başarıları, hedefleri gerçekleştirmiş olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Devir teslim to¨reninde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ahmet Yesevi U¨niversitesi Mu¨tevelli Heyeti üyeleri, TU¨RTEP Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Bas¸kan yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç ve Doç. Dr. Mustafa Kale ile Genel Sekreter Ahmet S¸evki Zengin de hazır bulundu.

Törende Prof. Dr. Yıldız'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından üniversiteye hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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