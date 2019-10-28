Ahmet Kaya'nın doğum gününde anı odasına ziyaret

28.10.2019 19:07

Sanatçı Ahmet Kaya'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde bulunan anı odası, doğum gününde yoğun ilgi gördü.

Sokak içerisinde kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevinde ziyaretçileri, Ahmet Kaya'nın bal mumu heykeli karşılıyor. Ziyaretçiler, anı odasında Kaya'ya ait eşyaları inceleme imkanı bulup, şarkılarını dinleyebiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Rehberi Emre İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anı odasının yoğun ilgi gördüğünü, 500'e yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Doğum günü dolayısıyla bugün müzeyi açtıklarını belirten İnan, "Pazartesi günü dolayısıyla müzemiz kapalı normalde ama bugün Ahmet Kaya'nın 62. doğum günü anısına müzemizi açtık." dedi.

İnan, yılda 115-120 bin ziyaretçiyi burada ağırladıklarını kaydetti.

Anı odasını ziyarete gelen İbrahim Kırkgöz, Ahmet Kaya'yı beğenerek dinlediğini ifade ederek, "Daha önce bu müzeyi ziyaret etmiştim. Doğum günü dolayısıyla tekrar ziyarette bulunmak istedim. Gerçekten güzel bir müze, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kişisel eşyaları ve kıyafetlerinin sergilenmesi çok güzel. İlk gördüğümde gerçek sandım. Öldüğünü bilmemize rağmen gerçek sanmıştım. Güzel olmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA