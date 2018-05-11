Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a: Kupa Nerede?

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Akhisarspor'un kupayı kazanmasının ardından, Şenol Güneş'e "kan nerede" diye soran Aykut Kocaman'a "kupa nerede" diyerek göndermede bulundu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı alması sonrasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"Eyy AYKUT KOCAMAN EFENDİ KUPA NEREDE?"

İşte Ahmet çakar'ın yaptığı o paylaşım:

"Eyy Aykut Kocaman efendi. Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş için çakmak nerede, dikiş nerede, kan nerede diyordun. Peki kupa nerede?" diye yazdı.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük ilgi görürken Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

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YORUMLAR (15)

  • FİLİNTA:
    Sen 1 erman toroğlu 2 hınçal uluç 3 fb baskanı 4 gs tknik direktörü 5 tff baskanı 6 tahkim kurulu yoneticileri 7 bunların derhal futboldan uzaklastirmaları gerekiyor
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  • CZN:
    Futbolcular şimdi kimbilir nerde keyif yapıyo, tv yorumcuları cebini dolduruyor, program bitince de ver elini çilingir sofrasına , burda yorum yapanlarda gariplerim telefon ellerinde eğleniyorlar :))))) sizi çok takıyo hepsi merak etmeyin :)))))))))))
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