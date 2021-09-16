Ahilik Haftası Münasebetiyle Vali Ümit'e Ziyaret

13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 34'üncüsü kutlanan Ahilik Haftası sebebiyle ahi heyeti Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete İl Ticaret Müdürü Ersin Terzi, Bolu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkan Vekili Selahattin Ayen, Genel Sekreteri Selhan Şimşek, Berberler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu, Mudurnu Esnaf Odası Başkanı Necati Yaşlı, yılın ahisi seçilen Mahmut Damgacı katıldı.

Ziyarette Bolu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkan Vekili Selahattin Ayen esnafa vermiş olduğu desteklerden dolayı Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Bolu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkan Vekili Selahattin Ayen ile İl Ticaret Müdürü Ersin Terzi, Ahilik Haftası kutlamaları hakkında, İlin Ahisi seçilen demirce Mahmut Damgacı da meslek geçmişi hakkında Bolu Valisi Ahmet Ümit'e bilgiler verdiler.

Ahilik, tarihte bilinen en önemli ve en etkin esnaf teşkilatıdır diyen Bolu Valisi Ahmet Ümit; "Biz şanlı bir tarihin, yüce bir milletin, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim köklü tarihimizde Ahilik esnafa ve zanaatkarlara adaletli ve vicdanlı olmayı, alın teriyle helal kazanç sağlamayı düstur edinirken aynı zamanda insanları ahlaki ve manevi yönlerden de eğiten ve geliştiren bir teşkilat olmuştur.

Anadolu'da Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkarların piri olan Ahi Evran çok usta bir esnaf, ticaretçi, mücahit, savaşçı ve ahlaki değerleri çok üst seviyede bir şahsiyettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgeleriyle "Ahi Evran Yılı" olan 2021 yılı ahiliğin gelecek nesillere anlatılması, tanıtılması ve özünün kavranabilmesi için çok büyük anlam ifade etmektedir.

Bizim kültürümüzde yer alan ahilik teşkilatının bizden sonraki nesillere anlatılmasının yanında bu teşkilatı daha fonksiyonel hale getirmek bizlerin en önemli sorumluluklarındandır. Şefkat, hoşgörü, yardımseverlik, dürüstlük, helal kazanç, cömertlik, merhamet esasına dayalı ahilik teşkilatı tek düzelikten uzak, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, askeri ve aynı zamanda dini özelliklere sahip çok yönlü bir teşkilat idi.

Ahiler ise, toplumun ihtiyacı olan ürünleri alın teriyle üretebilen ve bunu organize bir şekilde piyasaya sunabilen, mücadeleci, dinamik ve aynı zamanda ilim erbabı olan insanlardır. Bu da bizlere gösteriyor ki; millet olarak çok zengin bir kültür yapısına ve nitelikli insanlara sahibiz. Onun için bu teşkilatın iyi bilinmesi, anlaşılması ve örnek alınması gerekir. Esnaflık ticaretin temelidir. Sadece geçim kapısı olmaktan ziyade devlet ve millet ekonomisine büyük katkıları olan önemli bir meslektir" dedi.

"AHİ EVRAN'I RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Koronavirüs salgınıyla mücadelede esnafımıza büyük görevler düştüğünü belirten Vali Ümit, "Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene Ahilik Haftasını daha etkin ve geniş bir programla kutlayamadık. Ama gönüllerimizde baki muhabbet ve coşkuyla bütün ahilerimizin, esnafımızın, zanaatkarlarımızın bu anlamlı haftasını kutlamanın heyecanını duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle Ahi Evran başta olmak üzere ahilik teşkilatı kurucularına, öncülerine, müntesiplerine ve bugün onların modern versiyonlarını temsil eden tüm esnafımıza, ticaret erbabımıza ve memleketimize katma değer katan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bolulu Hemşehrilerimizin ve esnafımızın 34'üncü Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın ahisi seçilen Mahmut Damgacı'ya, yılın kalfası seçilen Muhammet Karakoç'a iletilmek üzere Berberler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu'na, yılın çırağı seçilen Ziya Biçici'ye iletilmek üzere BESOB Başkan Vekili Selahattin Ayen'e plaket ile Ticaret Bakanlığınca gönderilen belgeleri verdi.

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