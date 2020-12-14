Ağrı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Ağrı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

14.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:26
Ağrı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Fesih Yıldız yönetimindeki 04 ABU 724 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesinin Akyumak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Yakup Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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