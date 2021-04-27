Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yalnız yaşayan inşaat bekçisine "ev ve evlendirme" sözü
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yalnız yaşayan inşaat bekçisine "ev ve evlendirme" sözü

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftarını birlikte yaptığı inşaat bekçisi Aziz Öztürk'e ev ve evlendirme sözü verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftarını birlikte yaptığı inşaat bekçisi Aziz Öztürk'e ev ve evlendirme sözü verdi.

Ramazan ayının ilk günlerinde ziyaret edip gıda kolisi verdiği Öztürk'ü bekçilik yaptığı inşaat alanında ziyaret eden Sayan, akşam ezanının okumasıyla birlikte oruç açtı.

Belediye Başkanı Sayan, burada yaptığı konuşmada, hayırseverlerin destekleriyle kendisine güzel bir ev yapacaklarını belirtti.

Öztürk'ün evini döşeyip düğününü de gerçekleştireceklerini dile getiren Sayan, "Hem dini hem de resmi nikahını kıyacağız. Bugün evde yemek yaptırarak burada iftarı beraber açtık.

Aziz amca gönlü büyük bir insandır, inşallah evlendireceğiz. Dışişleri Bakanımız ??Mevlüt Çavuşoğlu da onu hacca gönderecek. Aziz amcayı arada yokladım sevdiği birisi varmış istemiş, vermemişler. Dolayısıyla her ikisi de 'biz artık evlenmeyeceğiz' demişler. Hem kadın hem Aziz amca evlenmemiş." dedi.

Sayan, Ağrı Valisi Osman Varol ile Öztürk için kız istemeye gideceklerini sözlerine ekledi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yalnız yaşayan inşaat bekçisine 'ev ve evlendirme' sözü
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yalnız yaşayan inşaat bekçisine 'ev ve evlendirme' sözü
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yalnız yaşayan inşaat bekçisine 'ev ve evlendirme' sözü
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yalnız yaşayan inşaat bekçisine 'ev ve evlendirme' sözü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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