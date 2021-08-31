Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi

Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi
Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 8 koyunu yaraladı, 5 kuzuyu da dere yatağında parçalayarak yedi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 8 koyunu yaraladı, 5 kuzuyu da dere yatağında parçalayarak yedi.

Korkuteli'ne bağlı Kevzer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Ramazan Demirayak'a ait ağıla giren kurt sürüsü, 25 koyunu parçaladı, 8'ini ise yaraladı. 5 kuzuyu da alıp kaçan kurtlar, götürdükleri dere yatağı içinde parçalayarak yedi. Yaklaşık 45- 50 bin lira zararı olduğunu söyleyen Demirayak, sabaha karşı köpeklerin havlaması üzerine ağıla girdiğini anlatarak, "İçeri girdiğimizde 25 koyunumuz telef olmuştu. Kurt tellerin altından toprakları kazarak içeri girmiş. 25 hayvanın iç organlarını çıkarmış. 5 kuzuyu da dere içinde parçalayarak yemiş" diye konuştu.Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Demirayak, zorlu şartlarda emek verdikleri sürünün kurtlar tarafından telef edildiğini, mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu söyledi.


Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi
Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi
Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi
Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Hamid Karzai Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Mesut Akusta Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:32:04. #1.16#

title